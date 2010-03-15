به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس انجمن پیشکسوتان ورزش ایران با توجه به رو به اتمام بودن قبور موجود در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س)، از شهرداری تهران درخواست تخصیص قطعه ای جدید برای ایجاد دومین قطعه نام آوران را به عمل آورد. سید هادی ایازی معاون امور امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به منظور ارج نهادن به مقام والای نام آوران، احیای نام بزرگان و فرهیختگان امر ورزش که موجبات سر بلندی و اقتخار ایران و ایرانی رافراهم ساخته اند، با این درخواست موافقت کرده است.



بدین ترتیب طی دیداری که بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ، سید هادی ایازی معاون شهردار و رئیس گروه مشاورین و علیرضا دبیر عضو شورای اسلامی شهر تهران و قهرمان المپیک خواهند داشت این موافقت نامه امضا و اجرایی خواهد شد.

در این قطعه قهرمانان المپیک ، پارالمپیک، بازی های المپیک زمستانی ، قهرمانان جهان در رشته های مختلف، قهرمانان مسابقات آسیایی، مسابقات ورزشی دانشگاه ها وارتش های جهان در رشته های مختلف و همچنین پیشکسوتان رشته های مختلف، با تایید دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس انجمن پیشکسوتان ورزش ایران دفن خواهند شد.