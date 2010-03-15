موضوع هسته ای ایران باید از راه دیپلماتیک حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گفتگو با ریانووستی درباره حل موضوع هسته ای ایران در سخنانی جانبدارانه از مواضع غرب گفت: اول و مهمتر از همه مقام های ایران باید درباره توسعه برنامه هسته ای خود از قطعنامه های شورای امنیت اطاعت کنند و بر این باورم که پیشنهاد اخیر گروه 3+3 اساس خوبی را برای گفتگو پدید می آورد. آنها همچنین بطور کامل باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنند.

دبیرکل سازمان ملل افزود: البته اصولاً این مسئله باید از طریق گفتگو و به شیوه ای صلح آمیز حل و فصل شود. به عنوان دبیر کل هر زمانی که خصوصی و علنی با مقام های ایرانی دیدار داشته ام از آنها خواستم تا با آژانس همکاری کامل داشته باشند و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کنند و من به این شیوه ادامه خواهم داد.