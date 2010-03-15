18 میلیارد ریال برای فضای سبز شهرکهای صنعتی گلستان هزینه شد

سید علی پورنبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شرکت رتبه نخست توسعه فضای سبز در شهرکهای و نواحی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: برای تلطیف فضای عمومی، مساحتی برای احیای فضای سبز از طریق میدانهای مرکزی، بلوار، خیابان و بوستانها در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرکها و نواحی صنعتی پس از اجرای طرحهای زیربنایی مانند آبرسانی و برقرسانی و امور مهندسیف اجاد فضای سبز است.

به گفته پور نبوی، طرح توسعه فضای سبز علاوه بر شهرکهای صنعتی در نواحی صنعتی استان نیز در دست اجرا و پیگیری است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان، سرانه زمین صنعتی در استان را 9.2 متر مربع اعلام کرد و گفت: تا 30 سال آینده از نظر تهیه زمین برای واحدهای صنعتی در استان مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر 22 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعالیت دارد و شماری از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها فعال شده اند.