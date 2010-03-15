71 بازرس رسمی و 100 ناظر افتخاری بر واحدهای صنفی نظارت می کنند

کیسان اردشیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: مردم این استان در تعطیلات نوروزی امسال با کمبودی در زمینه کالای مصرفی و خوراکی مواجه نمی شوند.
وی افزود: هم اکنون کالاهای پروتئینی به مقدار کافی در سردخانه های این استان ذخیره شده است و مشکلی در خصوص تامین مایحتاج ایام نوروز وجود ندارد.
این مسئول یادآور شد: کالاهای پروتئینی، از جمله گوشت و مرغ، به صورت روزانه بین عاملان شهرستانی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، توزیع می شود و کالاهای پرتقاضا از جمله سیب و پرتقال نیز بزودی بین عاملان فروش در شهرستانها توزیع خواهد شد.
اردشیر پورعنوان کرد: برای سهولت دسترسی مردم استان به اقلام و کالاهای مورد نیاز، پنج نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف نیز در مناطق مختلف استان دایر شده است.
وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، گزارش های خود را به شماره تلفن 124 و واحدهای بازرگانی در نقاط مختلف استان ارسال کنند.
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