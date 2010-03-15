  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

در کهگیلویه و بویراحمد؛

71 بازرس رسمی و 100 ناظر افتخاری بر واحدهای صنفی نظارت می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 71 بازرس رسمی سازمان بازرگانی به همراه 100 ناظر افتخاری در تعطیلات نوروز بر واحدهای صنفی نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می کنند.

کیسان اردشیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: مردم این استان در تعطیلات نوروزی امسال با کمبودی در زمینه کالای مصرفی و خوراکی مواجه نمی شوند.

وی افزود: هم اکنون کالاهای پروتئینی به مقدار کافی در سردخانه های این استان ذخیره شده است و مشکلی در خصوص تامین مایحتاج ایام نوروز وجود ندارد.

این مسئول یادآور شد: کالاهای پروتئینی، از جمله گوشت و مرغ، به صورت روزانه بین عاملان شهرستانی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، توزیع می شود و کالاهای پرتقاضا از جمله سیب و پرتقال نیز بزودی بین عاملان فروش در شهرستانها توزیع خواهد شد.

اردشیر پورعنوان کرد: برای سهولت دسترسی مردم استان به اقلام و کالاهای مورد نیاز، پنج نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف نیز در مناطق مختلف استان دایر شده است.

وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، گزارش های خود را به شماره تلفن 124 و واحدهای بازرگانی در نقاط مختلف استان ارسال کنند.

کد مطلب 1051915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها