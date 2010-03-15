71 بازرس رسمی و 100 ناظر افتخاری بر واحدهای صنفی نظارت می کنند

کیسان اردشیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: مردم این استان در تعطیلات نوروزی امسال با کمبودی در زمینه کالای مصرفی و خوراکی مواجه نمی شوند.

وی افزود: هم اکنون کالاهای پروتئینی به مقدار کافی در سردخانه های این استان ذخیره شده است و مشکلی در خصوص تامین مایحتاج ایام نوروز وجود ندارد.

این مسئول یادآور شد: کالاهای پروتئینی، از جمله گوشت و مرغ، به صورت روزانه بین عاملان شهرستانی و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، توزیع می شود و کالاهای پرتقاضا از جمله سیب و پرتقال نیز بزودی بین عاملان فروش در شهرستانها توزیع خواهد شد.

اردشیر پورعنوان کرد: برای سهولت دسترسی مردم استان به اقلام و کالاهای مورد نیاز، پنج نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف نیز در مناطق مختلف استان دایر شده است .

وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، گزارش های خود را به شماره تلفن 124 و واحدهای بازرگانی در نقاط مختلف استان ارسال کنند.