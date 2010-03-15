بهشتی پور در گفتگو با مهر: لزوم همکاری بیشتر با آفریقا و آمریکای لاتین در سال 89

حسن بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از مهمترین وقایع سیاسی درسال جاری و سال آتی ، تحولات بعد از انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه فضای قبل از انتخابات فضایی بسیار خوب وخاطره انگیز بود، عنوان کرد: اما متاسفانه فضا بعد از انتخابات بسیار غم انگیز شد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اذهان عمومی هم اکنون متوجه مسئله اقتصادی جامعه است، گفت: درحال حاضر با توجه به اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی و موضوع هدفمند کردن یارانه ها از جمله اقدامات دولت در سال جدید خواهد بود مردم از این نگرانند که آیا این طرح بخوبی اجرا خواهد شد یا نه.



بهشتی پور با بیان اینکه موضوع انتخابات شوراهای شهر نیز از جمله موضوعاتی است که در سال آینده فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، گفت: موضوع پرونده هسته ای ایران که در سال جاری جنجال برانگیز بود در سال آینده نیزهمچنان موضوع روز خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه مجموعه شرایط حکایت از آن دارد که ایران با وجود فشارهای بین المللی که وجود دارد به پیش می رود، گفت: اما اگر نوع ادبیات سیاسی مسئولان کشور طوری تنظیم شود که دردسرهای ایران را کاهش دهد خیلی خوب خواهد بود.



این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه ادبیات سیاسی مسئولان نظام باید طوری باشد که بهانه بدست دشمنانمان ندهند، گفت: نوع موضع گیری مسئولان نظام باید براساس منطق و مصلحت اندیشی باشد زیرا مقتدرانه صحبت کردن منافات وتناقضی با منطقی ومصلحت اندیشانه صحبت کردن ندارد.



وی خاطرنشان کرد: بیان یکسری مطالب که فشار را علیه ایران بیشتر کند نشانه اقتدار نیست، اقتدار این است که حق خود را به بهترین شیوه بگیریم و قدرت خود را از نظر اقتصادی وسیاسی بیشتر نماییم وتلاش کنیم کشور پیشرفته ای داشته باشیم.



بهشتی پور با اشاره به اینکه آمریکا و متحدانش انواع واقسام فشارها را بر کشورمان وارد می کنند ودرحال توطئه چینی هستند تا جمهوری اسلامی را به انزوا بکشانند، عنوان کرد: آنها اگرچه تاکنون موفق نبودند ولی به هرحال این فشارها موجب یک نوع محرومیت برای کشور ما خواهد شد.



وی با بیان اینکه در عرصه سیاست خارجی دولت شاهد اتفاقات خوبی بودیم، گفت : جمهوری اسلامی ایران درعرصه گسترش روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی بسیار مثبت عمل کرد که امیدواریم دامنه توسعه روابطمان با این کشورها در سال آینده بیشتر شود زیرا این موضوع در نوع خود یک دستاورد دیپلماتیک است.



این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: روابط ما با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی موجب گشوده شدن درهای بازارهای جدیدی به ایران خواهد شد واز آن مهمتر این موضوع می تواند در یارگیریهای بین المللی به نفع ما باشد.



وی درمورد پیش بینی نسبت به وقایع سال آینده عنوان کرد: در مورد پیش بینی ها باید به دو مورد مهم "فاصله زمانی" و "درصد احتمال" توجه داشت، زیرا در عالم سیاست هیچ چیزی را نمی توان 100 درصد رد یا قبول کرد.



به گفته بهشتی پور احتمال حمله اسرائیل به ایران کمتر از 5 درصد است وبیشتر موضوعات پیرامون این مسئله به راه انداختن یک جنگ روانی علیه ایران است.



این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تهدید اخیر اسرائیل علیه ایران مسئله تازه ای نیست، گفت: تهدیدات گوناگونی طی سه دهه گذشته با عناوینی گوناگونی از جمله "تهاجم فرهنگی،ناتوی فرهنگی،جنگ نرم،جنگ سخت،مبارزه با تروریسم،مخالفت با روند صلح در خاورمیانه،جمع آوری سلاح های کشتار جمعی و شعاری تحت عنوان دفاع از حقوق بشر" علیه جمهوری اسلامی ایران همواره وجود داشته است زیرا غرب ایران را مخل منافع خود در منطقه می داند.