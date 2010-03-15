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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

کفاشیان:

داوران ضعیف محروم می شوند

داوران ضعیف محروم می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس فدارسیون فوتبال گفت: داورانی که از فصل آینده در رقابتهای لیگ برتر قضاوت ضعیف داشته باشند از کار محروم خواهند شد.

علی کفاشیان در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر با اشاره به ضعف داوری ها در رقابت های لیگ برتر، لیگ یک و لیگ دسته دوم باشگاه های کشور افزود: کمیته داوران در فصل آینده نظارت قوی بر عملکرد داوران خواهد داشت.

 وی تصریح کرد: داورانی که اشتباهات فاحشی در داوری داشته باشند از قضاوت کنار گذاشته می شوند.
 
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به مدیران، سرمربیان و بازیکنان تیم های فوتبال نیز هشدار داد در صورتیکه بدون دلیل عملکرد داوران را زیر سئوال ببرند با محرومیت سنگین مواجه خواهند شد.
 
کفاشیان همچنین با بیان اینکه هم اکنون مازندران در لیگ های مختلف نمایندگان زیادی را در سطح رقابتهای کشوری دارد، تصریح کرد: امیدواریم تیم های مازندران با اتکا به نیروهای بومی دوباره در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور حضور یابند.
 
وی خاطرنشان کرد: فوتبالیست های مازندرانی از استعداد و توانایی بالایی برخوردارهستند و توان شرکت در سطح اول فوتبال کشور را دارند.
کد مطلب 1051918

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