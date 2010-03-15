نمایش "مرد ما قبل تاریخ" از آذربایجان به جشنواره روبان قرمز راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نویسنده و کارگردان این نمایش با موضوع ایدز و راهکارهای پیشگیری از آن کریم علیخواه بوده و سامان حسن زاده و فرخ فهیم در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

وی با اشاره به اینکه مرد ما قبل تاریخ داستان مردی به دنبال گیاهان دارویی برای درمان بیماری ایدز در کوه و صحرا است بوده که در این بین در یکی از غارها مردی را که به شکل انسانهای ما قبل تاریخ در آمده پیدا کرده و بعد از بررسی معلوم می شود این مرد از دست زن خود که دراثر استفاده از مدل آرایش تاتو به بیماری ایدز مبتلا شده فرار کرده است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی ادامه داد: جشنواره سراسری تئاتر روبان قرمز در دو بخش صحنه ایی و خیابانی، فروردین سال آینده در شهرستان جیرفت استان کرمان برگزار خواهد شد.

نجف زاده همچنین از ارسال پنج اثر از هنرمندان حوزه هنری آذربایجان غربی به سومین جشنواره رسانه و اعتیاد خبر داد و گفت: فیلم های کوتاه آسمان و نان و قفس به ترتیب از آرش رفیعی و علی مردمی و همچنین فیلم سبب، ساخته امید برجسته آثاری هستند که به این جشنواره ارسال شده اند.

وی خاطرنشان کرد: سومین دوره جشنواره رسانه و اعتیاد با مشارکت بیش از هزار و 200 اثر از سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.