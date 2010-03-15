مشارکت مردم آذربایجان غربی در جشن نیکوکاری 100 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکخو صبح دوشنبه در نشست خبری افزود: در جشن نیکوکاری امسال در آذربایجان غربی سه میلیارد و 580 میلیون ریال کمک های نقدی و غیرنقدی از مردم خیر و نیکوکار جمع آوری شده است که این میزان نسبت به یک میلیارد و 660 میلیون ریال جمع آوری شده در سال گذشته ، 100 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از رشد 40 درصدی انواع مشارکت های مردمی در پرداخت زکات و صدقات، خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 70 میلیارد ریال از طرف خیرین استان به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) کمک شده است.

