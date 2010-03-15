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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

مشارکت مردم آذربایجان غربی در جشن نیکوکاری 100 درصد افزایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی از افزایش 100 درصدی میزان مشارکت مردم استان در جشن نیکوکاری امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکخو صبح دوشنبه در نشست خبری افزود: در جشن نیکوکاری امسال در آذربایجان غربی سه میلیارد و 580 میلیون ریال کمک های نقدی و غیرنقدی از مردم خیر و نیکوکار جمع آوری شده است که این میزان نسبت به یک میلیارد و 660 میلیون ریال جمع آوری شده در سال گذشته ، 100 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از رشد 40 درصدی انواع مشارکت های مردمی در پرداخت زکات و صدقات، خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 70 میلیارد ریال از طرف خیرین استان به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) کمک شده است.
 

کد مطلب 1051921

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