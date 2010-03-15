روستاى گورزین قشم روستای پاک سال 88 معرفی شد

به گزرش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد اصغری ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از روستاهای پاک جزیره قشم گفت: سازمان منطقه آزاد قشم طى سال 88 اعتبارى بالغ بر 16 میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب 37 پروژه جهت بهسازى روستاهاى جزیره قشم، هزینه کرده است.

اصغرى افزود: 20 پروژه از مجموع پروژه هاى 37 گانه تکمیل و به بهره بردارى رسیده و مابقى آن نیز به زودى تکمیل و نهایى مى شود.

وى با اشاره به اینکه توجه ویژه سازمان منطقه آزاد قشم به توسعه شهرى و بهسازى روستاهاى جزیره قشم، تصریح کرد: توسعه زیرساختها، ایجاد فضاهاى سبز، فضاهاى ورزشى و فرهنگى، ایجاد شرایط زندگى بهتر، خدمات بهداشت و درمان، آموزشى و ایجاد کتابخانه و ساختمانهاى چند منظوره در روستاها از جمله خدمات ارائه شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم در روستاهاست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم احداث اتوبان، تکمیل زیرساختهاى فرودگاه بین المللى قشم، توسعه اسکله ها و بنادر، ایجاد ده ها هکتار فضاى سبز و اجراى ده ها طرح و پروژه عمرانى، تجارى، گردشگرى و خدماتى را به عنوان دیگر خدمات ارائه شده این سازمان نام برد و بیان داشت: با این خدمات جزیره قشم به جزیره اى مستعد براى فعالیتهاى سرمایه گذارى بخش خصوصى تبدیل شده است.

اصغرى همچنین با اشاره به رونق اقتصادى جزیره قشم، اظهار داشـت: ارتقاى امنیت و سلامت در سطح روستاها، بهبود تغذیه، کاهش سوانح، ارتقاى معیشت و نمونه هاى دیگر از خدمات دیگر ارائه شده سازمان منطقه آزاد قشم در سال جارى است.

وى همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام تعطیلات نوروز 89، بیان داشت: جزیره قشم همه ساله در ایام نوروز میزبان انبوه مسافران و گردشگرانى است که سازمان منطقه آزاد شرایط و امکانات پذیرایى از آنان را فراهم کرده است.

در ابتداى این مراسم نیز عبدالله رحیمى چیمه مدیر بهسازى شهرى و همیارى روستایى سازمان منطقه آزاد قشم طى سخنانى گفت: با تلاش هیئت داوران روستاهاى پاک براساس پنج محور بهداشت محیط، فضاى سبز، اقدامات عمرانى، جمع آورى زباله و جمع آورى احشام مورد ارزیابى قرار گرفته اند.

به گفته وى روستاى گورزین جزیره قشم عنوان روستاى پاک سال 88 جزیره قشم را به خود اختصاص داد.

در پایان مراسم با اهداى هدایاى نقدى به ارزش 350 میلیون ریال از 50 روستاى برتر همچنین هیئت داوران تقدیر شد.