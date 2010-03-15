الگوی شهرسازیها ایرانی - اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین بزرگراه دو طبقه کشور در خصوص شهرسازی نیز اظهار داشت: امروز هیچ کسی تردید ندارد که شهرسازی گذشته اصفهان یک الگوی ایرانی - اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ایران ساخت و اجرای پروژه های عمرانی بسیاری در حال انجام است که اگر یک الگوی مناسب انسانی و اسلامی در آن نباشد آثار آن در زندگی مردم مثبت نیست.

احمدی نژاد تصریح کرد: انتظار ما از مردم اصفهان این است که این الگوها را خودمان رعایت کنیم چنانچه در مسائل ترافیکی باید به گونه ای الگو سازی کرد که در خدمت مردم باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در 20 سال گذشته عده ای مدلی را برای شهرسازی برگزیدند که آن مدل از فرهنگ اصیل ما نبود ، بسیاری از ارتباطات ایرانی - اسلامی را خراب کرد .

احمدی نژاد خواستار آن شد که اصفهان در عرصه شهرسازی ایرانی - اسلامی الگو شود.

رئیس جمهور گفت: زمانی که شهرداری اصفهان برای تعدیل برج جهان نما و حفظ میدان امام وارد میدان شد تا در نهایت خسارتی به میدان امام وارد نشود خوشحال شدم.

وی در ادامه افزود: موضوع جهان نما موضوعی بود که 8 سال پیش بر اساس توطئه ای برای ضربه زدن کسانی که با ما اختلاف داشتند، ایجاد شد و آنان دنبال بودند کارهایی را برای خروج میدان امام از فهرست آثار جهانی انجام دهند و نهایتا چنین حمله هایی را به دنبال داشت.

احمدی نژاد گفت: برای حفظ میدان امام ارزش دارد که ساختمان خود را خراب کنیم چرا که میدان امام نماد فرهنگ، ایمان و بزرگواری است که نمی توان به سادگی مجدد آن را ایجاد کرد و از اقدامات انجام شده در خصوص اقداماتی که برای تعدیل برج جهان نما انجام شده تشکر می کنم.

وی ادامه داد: اصفهان شهر عالمان، بزرگان و مردمی است که پیوستگی تاریخی دارند.

رئیس جمهور رمز ماندگاری یک ملت را در پیوستگی تاریخی آنها دانست و تصریح کرد: مردمی که فاقد چنین امری هستند همانند درختی بدون ریشه هستند و اصفهان نه تنها به تمام مردم ایران بلکه به کل بشریت تعلق دارد.

صبح امروز با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور نخستین بزرگراه دوطبقه کشور به طول 5 هزار متر و با هزینه ای نزدیک به 72 میلیارد تومان به مدت 28 ماه اجرا و به بهره برداری رسید.