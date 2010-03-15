به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هوشنگ امامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال ‌جاری احداث 20 خانه‌عالم در سطح استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال از محل طرح‌های عمرانی آغاز شد که جهت احداث هر یک از آنها به طور میانگین 100 تا 150 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.

کارشناس حقوقی و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این اعتبار حتی جوابگوی نیمی از هر پروژه نیست،افزود:این خانه‌های‌عالم هر کدام در زمینی با عرصه 200 متر مربع و اعیان 75 متر مربع احداث شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای احداث هر خانه‌عالم را حداقل 250 میلیون ریال دانسته و تصریح‌کرد:اعتبارات عمرانی جهت احداث خانه‌های‌عالم کافی نبوده و نیمه‌کاره ماندن آنها باعث بروز مشکلاتی زیادی در راه احداث پروژه‌های جدید و گسترش استقرار روحانیون در روستاها می‌شود.

کارشناس حقوقی و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهارامیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات عمرانی کافی در سال جدید شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها جهت اسکان دائمی روحانیون در روستاها باشیم.