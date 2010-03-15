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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

20 خانه ‌عالم در استان کرمانشاه نیمه‌کاره رها شده است

20 خانه ‌عالم در استان کرمانشاه نیمه‌کاره رها شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارشناس حقوقی و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: به علت کمبود اعتبارات عمرانی در سال 88 احداث 20 خانه‌‌‌عالم روستایی این استان با 50 درصد پیشرفت فیزیکی نیمه‌کاره رها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هوشنگ امامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال ‌جاری احداث 20 خانه‌عالم در سطح استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال از محل طرح‌های عمرانی آغاز شد که جهت احداث هر یک از آنها به طور میانگین 100 تا 150 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.

کارشناس حقوقی و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این اعتبار حتی جوابگوی نیمی از هر پروژه نیست،افزود:این خانه‌های‌عالم هر کدام در زمینی با عرصه 200 متر مربع و اعیان 75 متر مربع احداث شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای احداث هر خانه‌عالم را حداقل 250 میلیون ریال دانسته و تصریح‌کرد:اعتبارات عمرانی جهت احداث خانه‌های‌عالم کافی نبوده و نیمه‌کاره ماندن آنها باعث بروز مشکلاتی زیادی در راه احداث پروژه‌های جدید و گسترش استقرار روحانیون در روستاها می‌شود.

کارشناس حقوقی و املاک اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهارامیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات عمرانی کافی در سال جدید شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها جهت اسکان دائمی روحانیون در روستاها باشیم. 

کد مطلب 1051927

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