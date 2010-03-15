بزرگترین سفره هفت سین مازندران رونمایی شد

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل در این باره به خبرنگار مهر گفت: این سفره هفت سین نخستین بار در مازندران در شهر آمل به نام طبرستان رونمایی شد.

محبوبه علیزاده افزود: این سفره در ابعاد 20 در 20 متر و در مدت 45 روز توسط کارکنان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل تهیه و آماده شد.

وی ادامه داد: این سفره بزرگ تا پایان تعطیلات نوروزی در میدان قائم ( عج ) آمل برپاست.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل همچنین از آماده شدن پارکها و بوستانهای این شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد.

علیزاده افزود: در این راستا کار بهسازی مبلمان شهری پارکها، تامین روشنایی، رفع نقص و بهسازی سرویسهای بهداشتی و آب خوری و وسایل بازی کودکان پارکها انجام شده است.

وی اضافه کرد:همچنین انواع گلها و گیاهان فصلی در بوستانهای کاشته شده تا مایه آرامش شهروندان و مسافران نوروزی فراهم شود.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل اظهار داشت: پارکهای بزرگ بروجرد از جمله کوثر، شهید بهشتی ، بهار و مادر هر ساله مورد توجه مسافران نوروزی بوده که امسال پارک بیرجندی و ترنجستان نیز به این مجموعه اضافه شده که مکانی مناسب برای بازدید مسافران نوروزی است.

علیزاده همچنین از کاشت هزاران بوته گل لاله در این شهرستان خبر داد و گفت: این گیاهان از تولیدات گلخانه های این شهر است که در مراکز دیدنی و میادین اصلی شهر کاشته شد.

وی از شهروندان آملی نیزخواست تا به زیباسازی شهر در پارک ها و میادین همکاری و هرگونه طرح و پیشنهاد خود را در این خصوص به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل ارسال کنند.