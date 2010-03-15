97 درصد درآمدهای مالیاتی مازندران تحقق یافته است

سیدعلی شهابی درگفتگو با خبرنگار مهر در نور درآمد عمومی وصول شده امسال استان را دو هزار و300 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: هزار و970 میلیارد ریال از این میزان مربوط به درآمد مالیاتی بوده که نسبت به 11ماهه سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: در روزهای پایانی سال بتوانیم فعال تربرخورد کنیم تا شاهد تحقق 100درصدی درآمدعمومی استان باشیم.

شهابی ادامه داد: با پیگیری استاندار مازندران اخیرا حدود 100 میلیارد ریال مازاد درآمد به استان ابلاغ شد تا جهت اتمام طرح های نیمه تمام مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر ستاد طرح هدفمندکردن یارانه های استان تاکید کرد: هنوز طرح هدفمند کردن یارانه ها به اجرا در نیامده و سودجویان بازار نباید به این بهانه اقدام به افزایش قیمت های اقلام کنند.

وی از مردم خواست مراقب سودجویان بوده تا در بازار قیمت های کالاهایشان را به این بهانه افزایش ندهند چراکه هنوز طرح هدفمندکردن یارانه ها اجرا نشده است.

شهابی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ستاد های نظارت بر بازار در ادارات بازرگانی سراسر استان فعال شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 بازرگانی تماس برقرار کنند.