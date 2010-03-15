"محاکمه در خیابان" در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، سی دی آخرین ساخته مسعود کیمیایی که پاییز امسال به اکران عمومی در آمد و فروش بیش از 500 میلیون تومان در تهران داشت ، به تازگی توسط موسسه هنر هشتم وارد شبکه نماش خانگی شده است.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...

محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.

