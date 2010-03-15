حریفان مس کرمان و ذوب آهن پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان یکشنبه شب با برگزاری 6 بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الاتحاد، الهلال، القادسیه، النصر و الحزم مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار تیم‌های الرائد و الوحده نیز با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

در جذاب ترین دیدار شب گذشته که شهرآورد شهر ریاض بود، تیم الهلال در ورزشگاه ملک فهد شکست 2 بریک را به تیم الشباب تحمیل کرد. در این بازی برای تیم الهلال عبدالعزیز الدوساری (51) و محمد العنبر (64) گلزنی کردند و تک گل الشباب نیز توسط آمادو فلاویو در دقیقه 61 به ثمر رسید. الهلال که با تیم‌های السد قطر، مس ایران و الاهلی امارات در گروه D لیگ قهرمانان آسیا همگروه است، با این پیروزی 56 امتیازی شد. این تیم از چند هفته قبل قهرمانی خود در لیگ برتر عربستان قطعی کرده بود. الشباب نیز در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای پاختاکور ازبکستان، سپاهان ایران و العین امارات رقابت می کند. این تیم با 40 امتیاز رده سوم جدول لیگ برتر عربستان را در اختیار دارد.

دیشب همچنین الاتحاد با تک گل دقیقه 35 مناف ابوشقیر از سد الاهلی گذشت و با 42 امتیاز به رده دوم جدول لیگ عربستان صعود کرد. الاتحاد نیز با تیم ذوب آهن اصفهان، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات در گروه B لیگ قهرمانان رقابت می کند، این در حالیست که تیم الاهلی در گروه A این مسابقات در کنار تیم‌های الجزیره امارات، استقلال ایران و الغرافه قطر حضور دارد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ برتر عربستان به شرح زیر است:

* الاهلی صفر - الاتحاد یک

* الاتفاق صفر - القادسیه 2

* الشباب یک - الهلال 2

* الرائد یک - الوحده یک

* الفتح صفر - النصر 2

* الحزم 3 - نجران یک

- جدول رده بندی لیگ برتر عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 56 امتیاز

2- الاتحاد 42 امتیاز

3- الشباب 40 امتیاز - تفاضل گل 14+

4- النصر 40 امتیاز - تفاضل گ 13+

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10- القادسیه 17 امتیاز

11- الرائد 16 امتیاز

12- نجران 13 امتیاز