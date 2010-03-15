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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

نام خلیج فارس در مقالات علمی/

"خلیج فارس" پسوند عناوین مراکز تحقیقاتی استانهای جنوبی شد

"خلیج فارس" پسوند عناوین مراکز تحقیقاتی استانهای جنوبی شد

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی از اضافه شدن واژه "خلیج فارس" به نام مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی سه استان جنوبی کشور خبر داد و گفت: از این پس مقالات این مراکز تحقیقاتی دارای واژه "خلیج فارس" است.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موقعیت "خلیج فارس" و افزایش بکارگیری از این واژه، تمامی مراکز تحقیقاتی استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان که در حوزه علوم پزشکی فعالیت می کنند این نام را در ادامه نام مرکز تحقیقاتی خود درج می کنند.

وی اضافه کرد: با این روش تمامی مقالات علمی که از این مراکز تحقیقاتی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ می رسد از این پس در آدرس مقالات خود دارای واژه "خلیج فارس" خواهند بود.

ضیایی یادآور شد: سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان دارای دانشگاههای علوم پزشکی و بیش از 20 مرکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم پزشکی هستند.

کد مطلب 1051939

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