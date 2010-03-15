"خلیج فارس" پسوند عناوین مراکز تحقیقاتی استانهای جنوبی شد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موقعیت "خلیج فارس" و افزایش بکارگیری از این واژه، تمامی مراکز تحقیقاتی استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان که در حوزه علوم پزشکی فعالیت می کنند این نام را در ادامه نام مرکز تحقیقاتی خود درج می کنند.

وی اضافه کرد: با این روش تمامی مقالات علمی که از این مراکز تحقیقاتی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ می رسد از این پس در آدرس مقالات خود دارای واژه "خلیج فارس" خواهند بود.

ضیایی یادآور شد: سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان دارای دانشگاههای علوم پزشکی و بیش از 20 مرکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم پزشکی هستند.