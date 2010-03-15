اختلاف اصل نظام را به مخاطره می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری صبح دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان نور اظهار داشت: اگر انسجام و وحدت در کشورمان حفظ شود اقتدار نظام به اثبات می رسد وهیچ آفتی به نظام نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، افزود: اصل ولایت برای اسلام است و هرکجا که تفرقه شکل گرفت باید ریسمان ولایت را چنگ زد.

ناطق نوری تصریح کرد: همه ما مسئولان، بدهکار مردم هستیم زیرا این مردم در دنیا نظیر ندارند.

وی ادامه داد: ملت ایران با تمام مشکلات اجتماعی که در کشور وجود دارد هرکجا که احساس کنند پای منافع نظام وسط است به میدان می آیند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ قدرتی نمی تواند ما را از صحنه بیرون کند مگر آنکه اختلاف بین خودمان ایجاد شود.

وی به طرح هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح می بایست 15 سال گذشته صورت می گرفت.

ناطق نوری از طرح هدفمندکردن یارانه ها به عنوان یک جراحی اقتصادی در کشور یاد کرد و افزود: امیدواریم با اجرای دقیق و نظارت بر این طرح مردم مزایای هدفمندکردن یارانه ها را لمس کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان نور اکنون در یک موقعیت حساس قرار گرفته است و دیگران این را حس کردند که نور با دیگر شهرستانهای مازندران تفاوت دارد که این نتیجه تلاش شبانه روزی مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان است.

ناطق نوری اظهار داشت: تلاش شبانه روزی مسئولان در این دولت نوعی ایثار تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان نباید درگیر مسائل سیاسی شوند، ابراز امیدواری کرد که سال 89 سال اتحاد و انسجام ملت ایران است.