  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

شدت مصارف خانگی انرژی در مازندران هفت برابر جهان است

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی شرکت گاز مازندران گفت: شدت مصرف انرژی واحدهای مسکونی در استان 350 تا 400 کیلووات ساعت بر مترمربع سال است که این مقدار حدود 7 تا 8 برابر شدت مصرف انرژی در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفرزاده صبح دوشنبه در هجدهمین جلسه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی گاز استان افزود: مصرف گاز طبیعی در ساختمان ارتباط مستقیم با ایمنی ساکنان دارد و قطعاً تامین هوای احتراق جهت یک احتراق کامل در ساختمان ضروری است.

وی یادآور شد: عدم تامین هوای احتراق سبب نشت منواکسید کربن و ایجاد ناراحتی های گوارشی، پایین آوردن ضریب هوشی، سرگیجه و سردرد و در نهایت منجر به مرگ می شود.
 
کارشناس شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه استفاده از سامانه های تاسیساتی با راندمان بالا نقش موثری در بهینه سازی مصرف انرژی دارد ، افزود: کالیبره بودن سیستم های کنترلی از جمله ترموستات دیواری و شیرهای ترمو استاتیک تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.
 
جعفرزاده خاطرنشان کرد: اجرای ممیزی انرژی قبل از انجام اقدامات اصلاحی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  امری کاملاً ضروری محسوب می شود.
 
وی انتخاب مشاور جهت ممیزی انرژی ساختمان های اداری و مسکونی با پیشرفت فیزیکی 40 درصد ، تهیه مدارک پیمان استفاده از لامپ های خورشیدی در ایستگاه های تقلیل فشار ، تهیه مدارک پیمان جهت تهیه 40 دستگاه کولر اسپیلت کم مصرف و تفکیک آب شرب از غیرشرب ساختمان مرکزی و احداث چاه در این خصوص را از جمله اقدامات صورت گرفته کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی شرکت گاز مازندران در سال 88 عنوان کرد.
 
جعفرزاده همچنین نصب 100 عدد شیر ترمواستاتیک در سطح ادارات گاز استان جهت کنترل مصرف انرژی ، نصب 100 عدد شیر الکترونیکی در سطح ادارت گاز مازندران در مقاطع پرمصرف جهت صرفه جویی در آب شرب ، برگزاری 9 سمینار علمی تخصصی جهت فرهنگ سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و آموزش 900 نفر از کارکنان دولت در سطح استان با همکاری استانداری مازندران را از دیگر فعالیت های این کمیته در سال جاری برشمرد.
کد مطلب 1051942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها