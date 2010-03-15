شدت مصارف خانگی انرژی در مازندران هفت برابر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفرزاده صبح دوشنبه در هجدهمین جلسه کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی گاز استان افزود: مصرف گاز طبیعی در ساختمان ارتباط مستقیم با ایمنی ساکنان دارد و قطعاً تامین هوای احتراق جهت یک احتراق کامل در ساختمان ضروری است.

وی یادآور شد: عدم تامین هوای احتراق سبب نشت منواکسید کربن و ایجاد ناراحتی های گوارشی، پایین آوردن ضریب هوشی، سرگیجه و سردرد و در نهایت منجر به مرگ می شود.

کارشناس شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه استفاده از سامانه های تاسیساتی با راندمان بالا نقش موثری در بهینه سازی مصرف انرژی دارد ، افزود: کالیبره بودن سیستم های کنترلی از جمله ترموستات دیواری و شیرهای ترمو استاتیک تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: اجرای ممیزی انرژی قبل از انجام اقدامات اصلاحی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان امری کاملاً ضروری محسوب می شود.

وی انتخاب مشاور جهت ممیزی انرژی ساختمان های اداری و مسکونی با پیشرفت فیزیکی 40 درصد ، تهیه مدارک پیمان استفاده از لامپ های خورشیدی در ایستگاه های تقلیل فشار ، تهیه مدارک پیمان جهت تهیه 40 دستگاه کولر اسپیلت کم مصرف و تفکیک آب شرب از غیرشرب ساختمان مرکزی و احداث چاه در این خصوص را از جمله اقدامات صورت گرفته کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و انضباط اقتصادی شرکت گاز مازندران در سال 88 عنوان کرد.

جعفرزاده همچنین نصب 100 عدد شیر ترمواستاتیک در سطح ادارات گاز استان جهت کنترل مصرف انرژی ، نصب 100 عدد شیر الکترونیکی در سطح ادارت گاز مازندران در مقاطع پرمصرف جهت صرفه جویی در آب شرب ، برگزاری 9 سمینار علمی تخصصی جهت فرهنگ سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و آموزش 900 نفر از کارکنان دولت در سطح استان با همکاری استانداری مازندران را از دیگر فعالیت های این کمیته در سال جاری برشمرد.