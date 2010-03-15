کمپ استقبال از مسافران در روستاهای گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح دوشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای نورزی استان افزود در این کمپها، افراد با لباس متحد الشکل به ارائه خدمات به گردشگران و اطلاع رسانی درباره اماکن گردشگری، مذهبی، خدماتی و ... می پردازند.
وی اظهار داشت: برگزاری برنامه های فرهنگی و مسایقات ورزشی و کمک به خانواده های کم بضاعت روستا و در نظر گرفتن شماره تماس و جایگاهی جهت پاسخگویی وراهنمایی مسافران و بازدید ازخانواده های معظم شهدا و ایثارگران، معتمدان وسالخوردگان، بیماران ودرگذشتگان روستا از دیگر تمهیدات اندیشیده شده دراین ایام است.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری همه جانبه و عزم همگانی شاهد خدمت رسانی بیش از پیش به مسافران نوروزی و معرفی نگارستان ایران به عنوان استانی تاریخی با جاذبه های طبیعی فراوان ومردمانی میهمان نواز باشیم.
مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: با نظر به اینکه این استان با مواهب طبیعی و فرهنگی غنی و نیز اقلیم های متفاوتی چون جنگل، کوه و دریا ودشت و قرار گیری تعداد کثیری از این جاذبه ها درروستاها و آبادی ها ی استان، هرساله پذیرای تعداد بی شماری از گردشگران ومسافران درایام نوروز است، از این رو ساماندهی و آماده سازی روستاها وبخش ها جهت خدمت رسانی به این مسافران ضروری است.
بخشی با اشاره به اینکه ستاد ویژه نوروزی در سطح بخش ها با ریاست بخشداران و نیز درروستاها با مدیریت دهیاران تشکیل شده افزود: درهمین راستا شیوه نامه یی تهیه وبه فرمانداران، دهیاری ها و بخشداری ها ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: براساس این شیوه نامه روستاها موظف هستند نسبت به پاکسازی بیش از پیش روستاها به خصوص در ورودی و مکان های اسکان وحضور مسافران اقدام کرده و رنگ آمیزی المان ها و مبلمان روستایی را بااستفاده ازرنگ های شاد انجام دهند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان افزود: ضروری است دهیاری های استان پارچه نوشته هایی را تحت عنوان " تبریک عید نوروز " و " خوش آمد گویی به مسافران وگردشگران " در مسیرهای جاده اصلی، ورودی های روستا و سطح آبادی ها نصب کنند.
به گفته وی، دهیاران با هماهنگی شوراهای اسلامی، هیئت امنا مساجد و... در روستاهای پرتردد و واقع درمسیر مناطق مذهبی و گردشگری، حداقل یک مسجد را به صورت 24 ساعته جهت اقامه نماز از سوی مسافرین و نیازهایی همچون استفاده از سرویس های بهداشتی و دیگر ملزومات را آماده کرده و نسبت به پاکیزه سازی مساجد واقع درمسیر تردد مسافران نیز اقدام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت در مناطق گردشگری روستا با استفاده از ابزارها وتمهیدات لازم و نصب هشداردهنده ها و اطلاع رسانی لازم در صورت وجود مکان های پرخطر درروستا، از دیگر موارد است.
هزار روستا در گلستان وجود دارد که برخی از آنان جزء مناطق نمونه گردشگری است.
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