افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه در جریان سفر به اصفهان، بزرگراه دو طبقه امام خمینی(ره) که یکی از پیشرفته ترین پروژه های عمرانی کشور است و نیز تقاطع غیر هم‌سطح شهیدان امینی ار افتتاح کرد.



طول روگذر بتنی این بزرگراه دو طبقه 5کیلومتر است و اولین خط قطار سبک شهری هم‌سطح در کشور با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و با بهر‌ه‌گیری از زیرساخت مناسب در زیر پل روگذر پیش بینی شده است.

عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 در سه فاز آغاز و بالغ بر 600 میلیارد ریال هزینه داشته است. این پروژه با مدیریت صحیح زمان و در سه شیفت کاری در مدت 28 ماه احداث شده است و تاثیر به سزایی در حل مشکلات ترافیکی شهر اصفهان و کاهش آلاینده های زیست محیطی و حوادث رانندگی دارد.

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