شکایت پیام خراسان رضوی از هیئت فوتبال یزد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صلاحی صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص درگیری‌ های رخ داده در بازی پیام در مقابل تربیت در یزد افزود: نارضایتی ما از تیم تربیت نیست بلکه از هیئت فوتبال این شهر است.

مدیرعامل باشگاه پیام خراسان رضوی در خصوص علت این درگیری‌ها تصریح کرد: هیئت فوتبال یزد درهای استادیوم را باز کرد تا هواداران به زمین بیایند، این موضوع برای ما بسیار عجیب است و در مقابل این رفتار سکوت نخواهیم کرد و قطعا پس از رای کمیته انضباطی از هیئت فوتبال یزد شکایت خواهیم کرد، آن‌ها باید پاسخگوی این اتفاقات باشند.

وی افزود: در جلسه‌ای که دیروز در کمیته انضباطی برگزار شد متاسفانه هیئت فوتبال یزد تنها صحنه‌هایی را به صورت گزینشی به عنوان فیلم‌ بازی به کمیته انضباطی داده بود و استناد آن‌ها نیز به همین فیلم است ولی هواداران ما فیلمی را گرفته‌اند که در آن هواداران تربیت به بازیکنان پیام فحاشی می‌کنند و آنان مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و طبیعتا بازیکنان ما هم ناچار بودند تا از خود دفاع کنند، ما این فیلم را به کمیته انضباطی خواهیم داد.

وی با بیان اینکه از بازیکنانمان حمایت نمی‌کنیم، گفت: منتظر رای کمیته انضباطی هستیم و پس از صدور رای این موضوع را در کمیته انضباطی باشگاه نیز بررسی خواهیم کرد و با آن‌ها برخورد می‌کنیم.