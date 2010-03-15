کشف 21 کیلوگرم مواد مخدر شیشه در فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهبود آهنی صبح امروز دوشنبه در یک نشست خبری آخرین اقدامات و کشفیات گمرک جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد و گفت: آخرین کشف گمرک مربوط به کشف 6 کیلو و 200 گرم کوکائین که یکشنبه شب گذشته در فرودگاه امام خمینی (ره) از یک مسافر خارجی کشف شده است، بود.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: این فرد خارجی در نظر داشت از طریق جاسازی این میزان کوکائین در یک چمدان آن را از یکی از کشورهای آمریکای لاتین به یکی از کشورهای همسایه ایران ترانزیت کند.

آهنی در ادامه از کشف 21 کیلوگرم مواد مخدر شیشه که قرار بود توسط دو نفر مسافر ایرانی یکشنبه شب گذشته به مقصد کشور مالزی ترانزیت شود خبر داد و گفت: در هر دو مورد (کشف شیشه و کوکائین) متخلفین تحویل مراجع قضایی شده اند.

وی در ادامه سخنانش از کشف ظروف کریستالی در گمرک آستارا نیز خبر داد و افزود: فرد متخلفی که دارای پرونده های متعدد تخلفات گمرکی در ترانزیت کالا است قصد داشت ظروف کریستالی را به نام ظروف شیشه ای از کشور ترانزیت کند که با هوشیاری بازرسان گمرک این محموله نیز کشف شد. در این زمینه هم اکنون مطالبه نامه برای دریافت حقوق و عوارضی که این متخلف نپرداخته ،صادر شده است .

آهنی ارزش این محموله ظروف کریستالی را یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: فرد یاد شده پرونده دیگری از قاچاق را در گمرک باجگیران داشته که این محموله نیز به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون تومان شامل کالاهای آرایشی، بهداشتی، پارچه و پوشاک کشف شده است.

سخنگوی گمرک ایران خاطرنشان کرد: طی سال جاری 10 فقره از کشفیات بزرگ در گمرکات نوردوز، دوقارون، بیله سوار، شهید رجایی بندرعباس، یک مورد آستارا ، دو مورد گمرک بازرگان، گمرک شهریار و باجگیران توسط بازرسان گمرک انجام شده است.

وی همچنین از بکارگیری ابزارهای مدرن ایکس ری در گمرکات برای کنترل محموله های ترانزیتی خبر داد و تاکید کرد: گمرک بر روی برخی کالاهای قرمز که در لیست بیشترین تخلفات قاچاق قرار دارد نظارت بیشتری اعمال خواهد کرد.

آهنی سال آینده را سال تشدید مبارزه با قاچاق، تقلبات و تخلفات گمرکی اعلام کرد و گفت: تمام تخلفات صورت گرفته طی سال جاری حدود کمتر از یک درصد از ترانزیت قانونی کشور بوده است.

همچنین نقدی مدیر کل دفتر حقوقی گمرک نیز در اظهاراتی از تشکیل 30 هزار و 83 پرونده قاچاق در 11 ماه ابتدای سال جاری در مراجع قضایی خبر داد و بیان داشت: این پرونده ها 2 هزار و 438 میلیارد ریال ارزش دارند.

این مقام مسئول در گمرک ایران افزود: همچنین 17هزار و 88 پرونده از کل پرونده های ارجاع شده به مراجع قضایی دارای یک میلیون تومان ارزش و کمتر از آن بوده که معادل حدود 55 درصد از کل پرونده ها است.

نقدی در پایان تصریح کرد: بیشترین کشفیات گمرک در سال جاری مربوط به قاچاق مشروبات الکلی ، پوشاک، موبایل ولوازم خانگی بوده است .