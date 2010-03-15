میزان حوادث منجر به فوت در مازندران 30 درصد کاهش یافت

مهدی مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر به مزایای وجود گاز طبیعی اشاره کرد و افزود: در صورت عدم استفاده صحیح از این نعمت الهی و رعایت نکردن مسائل ایمنی، همه مزایا به تلخی تبدیل شده و خسارات جبران ناپذیری برای مصرف کننده به بار خواهد آمد.

وی با تصریح اینکه میزان فوت به دلیل حوادث مرتبط با گاز در مازندران نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است، افزود: نشت گاز از اتصالات، نبستن درپوش و باز شدن شیرگاز و استفاده از وسایل بدون ترموکوبل را از دلائل اصلی حوادث منجر به انفجار در سال 88 است.

رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز مازندران با اشاره به پیش رو بودن تعطیلات نوروزی از خانواده ها خواست موارد ایمنی زیر را رعایت کنند.

وی از مردم خواست هنگام رفتن به مسافرت حتماً کلیه شیرهای داخل منزل و شیر اصلی گاز (بعد از کنتور) و در صورت زندگی در آپارتمان علاوه بر بستن کلیه شیرهای داخل منزل، شیر اصلی گاز که در کنار درب ورودی قرار دارند بسته شود.

به گفته وی، مردم هنگام برگشت از مسافرت و قبل از باز کردن شیر اصلی گاز از بسته بودن کلیه شیرهای مصرف در داخل منزل اطمینان حاصل شود.

مقتدایی با بیان اینکه هنگام جمع آوری بخاری ها نسبت به نصب درپوش اقدام شود تصریح کرد: لوله بخاری باید عمودی بوده و طول آن کمتر از 3 متر نباشد.

به گفته وی، سرد بودن لوله بخاری، رطوبت زیاد اتاق، آبی نبودن شعله بخاری و نامطبوع بودن فضای اتاق نشانه خطر می باشد بنابراین شهروندان ضمن خاموش نمودن وسیله گاز سوز مسیر دودکش را بررسی کنید.

وی یادآور شد: شهروندان همیشه دقت کنید تا لوله بخاری از جای خود خارج نشده باشد و بهترین نوع کلاهک از نوع اچ باشد.

مقتدایی افزود: قرار دادن خروجی دودکش در سطل آب مرگ آور و مسدود بودن مسیر دودکش ها فاجعه بار است.