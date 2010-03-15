هفت مدرسه در قم فاقد نمازخانه است

محمد حسین امین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که یکی از برنامههای اصلی سازمان آموزش و پرورش استان قم، ساخت نمازخانه برای مدارس فاقد نمازخانه در طول سال جاری بوده است، اظهار داشت: تا سال گذشته 13 مدرسه در استان قم نمازخانه نداشت که در سال جاری 4 مدرسه از این تعداد دارای نمازخانه شد.
وی افزود: همچنین ساخت نمازخانه برای دو مدرسه استان نیز در حال ساخت است که در آیندهای نزدیک کار احداث آن به پایان میرسد.
امین جعفری همچنین با بیان این که در حال حاضر بدون احتساب دو نمازخانه در حال ساخت، هفت مدرسه در قم فاقد نمازخانه میباشد، بیان داشت: البته باید توجه داشت که با وجود نبود نمازخانه برای این تعداد از مدارس قم نماز جماعت در این مدارس نیز همچون سایر مدارس استان اقامه میشود.
وی خواستار تأمین اعتبار لازم برای ساخت نمازخانه در این مدارس شد و گفت: ساخت نمازخانه در هفت مدرسه یاد شده مستلزم این است که ساختمانهای اطراف مدارس خریداری شود که این مسئله خود نیازمند اعتباراتی بیش از بودجه متعارف مدارس است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم از نیاز هفت مدرسه استان قم به نمازخانه خبر داد.
محمد حسین امین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که یکی از برنامههای اصلی سازمان آموزش و پرورش استان قم، ساخت نمازخانه برای مدارس فاقد نمازخانه در طول سال جاری بوده است، اظهار داشت: تا سال گذشته 13 مدرسه در استان قم نمازخانه نداشت که در سال جاری 4 مدرسه از این تعداد دارای نمازخانه شد.
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