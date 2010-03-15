ناتو توانایی توقف عملیات ما را در افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "قاری یوسف احمدی" سخنگوی طالبان در افغانستان در یک گفتگوی تلفنی به آسوشیتد پرس گفت: حملات شنبه شب در قندهار این موضوع را به اثبات رساند که با وجود تقویت ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی، طالبان هنوز توانایی انجام عملیات را دارد.

وی افزود: ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان از آغاز عملیاتی جدید در آینده نزدیک در قندهار خبر داده بود اما حالا ما عملیات خود را در این شهر آغاز کردیم و ناتو هنوز توانایی متوقف کردن عملیات ما را ندارد.

پس از عملیات مشترک ناتو در منطقه مارجه واقع در ولایت هلمند و در پی اعلام عملیاتی جدید در ولایت قندهار، طالبان از آمادگی خود برای مقابله با این عملیات خبر داده بودند و برای ابراز این آمادگی شنبه شب چندین حمله انتحاری را در جنوب افغانستان انجام دادند.

مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که در نتیجه چندین انفجار انتحاری در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان 30 نفر کشته و 50 فرد دیگر زخمی شدند.