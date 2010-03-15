پنج هزار واحد صنفی در کهگیلویه وبویراحمد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

سید حشمت اله صمیمی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: تعداد 13 هزار واحد صنفی در این استان تحت نظارت سازمان بازرگانی است که در سال گذشته بیش از پنج هزار واحد یه دلیلی تخلف به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی بیان کرد: نظارت بر واحد های صنفی به صورت مستمر در این استان انجام می شود و برخورد با تخلفات صنفی در این استان دو برابر نرم کشوری بوده است .

صمیمی دوست یکی از دلایل تفاوت قیمت ها در واحدهای صنفی را عدم درج قیمت کالا از سوی کارخانجات تولیدی عنوان کرد و بیان داشت: این مشکل در همه جای کشور وجود دارد و برای رفع آن هم اکنون طرحی با عنوان "نهضت کاهش قیمت ها" در سازمان بازرگانی در حال بررسی است .