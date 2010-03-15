تصویر ساعتی که شما را به فضا می برد!/ اولین ساعت غیر زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتهای امروزی به گونه ای ساخته می شوند تا در برابر درجات مختلفی از فشار آب، ضربه ها، خراشها و انواع آسیبها مقاوم باشند اما این ساعتها ویژه سیاره زمین ساخته شده اند که احتمال آسیبهای محیطی بر روی آنها محدود است.

ساعت ویژه راهپیمایی های فضایی شرکت Seiko از ویژگی هایی برخوردار است تا بتواند در برابر محیط خشن و سخت فضا مقاومت کرده و فضانوردان را در راهپیمایی های فضایی طولانی مدت همراهی کند. از این رو این ساعت نام اولین ساعت جهان که برای استفاده غیر زمینی تولید شده را به خود اختصاص داده است.

ساعت Spring Drive Spacewalk در ابتدا ویژه ریچارد گاریوت هفتمین توریست فضایی جهان ساخته شده بود که طی سفر وی دو نمونه از این ساعتها مورد آزمایش خلا قرار گرفتند. اما آزمایش واقعی آنها زمانی بود که فضانورد روسی این ساعت را برای انجام راهپیمایی فضایی به مدت پنج ساعت و 38 دقیقه به همراه داشت.

این ساعت از توانایی مقاومت در برابر حرارت بسیار بالا، فشار و تابشهای شدیدی که فضانورد در هنگام راهپیمایی با آن مواجه خواهد بود برخوردار است.