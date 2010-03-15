به گزارش مهر از ورایتی فینچر چند سالی است که می خواهد زندگی نامه بابی فیشر شطرنج باز اسطوره ای آمریکا را برای استودیوی کلمبیا بسازد.فیلم "قربانی کردن پیاده" به زندگی فیشر به ویژه رقابت نزدیک و سنگینش با بوریس اسپاسکی شطرنج باز قهار روس می پردازد.



گیل کتز سال هاست که برای تهیه فیلم " قربانی کردن پیاده" اعلام تمایل و آمادگی کرده ،در حالی که استیون نایت فیلمنامه آن را نوشته است.استودیوی کلمبیا پس از همکاری با دیوید فینچر در ساخت فیلم "شبکه اجتماعی" تمایل دارد با این فیلمساز برجسته همکاری‌های خود را ادامه دهد.



این در حالی است که فینچر دو فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن " و "زودیاک" را برای استودیوی پارامونت ساخته است.

علاوه بر آن فینچر مایل است فیلم سوئدی "دختری با خالکوبی اژدها" را بازسازی کند.نسخه اصلی فیلم که در جوایز سالانه سینمای سوئد بیشترین جوایز را دریافت کرد، اقتباسی بود از رمانی پرفروش به همین نام نوشته استیگ لارسن.

