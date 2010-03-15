60 درصد ناوگان اتوبوسرانی مشهد باید به بخش خصوص واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شوشتری صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تعداد اتوبوس‌های در نظر گرفته شده برای خطوط به تناسب حجم مسافر است و دلیل اصلی تاخیر در خدمت‎رسانی اتوبوس ترافیک سنگین سطح شهر است که با ایجاد خطوط ویژه در سطح شهر می‎توان زمان‌بندی دقیقی را برای خدمت رسانی اتوبوس‌ها اعمال کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان این که خطوط ویژه ایجاد شده در سطح شهر کافی نیست، ادامه داد: هر زمان برای اتوبوس‌ها در سطح شهر اولویت قائل شوند، می‎توان برای زمان نیز اولویت قائل شد و این زمانی محقق می‎شود که بتوان خطوط ویژه بیشتری برای اتوبوس‌ها ایجاد کرد.

وی با بیان این که 25 درصد از ناوگان اتوبوسرانی بالای 10 سال دارند، تصریح کرد: زمانی که بعضی دستگاه‌های ناوگان بالای 10 سال عمر دارند، مراجعات آن‌ها به تعمیرگاه‌ها زیاد شده و در نتیجه از سرویس دهی آن‌ها کاسته می‌شود.

شوشتری در رابطه با اتوبوس های فرسوده نیز اظهار داشت: در سال جاری با کمک دولت 500 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اضافه شده است و اگر در سال آتی نیز همین مقدار به ناوگان تزریق شود اتوبوس های فرسوده جمع آوری خواهد شد و در کنار آن باید به این نکته نیز توجه داشت که تولید اتوبوس در مشهد دارای محدودیت است.

وی با بیان این مطلب که باید پایانه‌ها توسعه یابد، تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر 13 نقطه از شهر برای ایجاد پایانه مشخص شده است و همچنین در کنار توسعه پایانه‌ها باید خطوط محوری سطح شهر تقویت شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان این که سازمان اتوبوسرانی کمتر از حد انتظار درآمد دارد، افزود: سازمان اتوبوسرانی مشهد در یک ماه در حال حاضر 1.5 میلیارد تومان از راه مردم درآمد دریافت می‌کند و این در حالی است که این مقدار باید به دو میلیارد و 700 میلیون تومان برسد.

وی با افزودن این مطلب که تا سال 1390 باید 60 درصد ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شود، بیان داشت: در حال حاضر تنها 300 دستگاه به نسبت 2000 دستگاه اتوبوس موجود به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش خصوصی برای این که بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد باید از راه مردم کسب درآمد کند و در کنار آن شهروندان باید خودشان را با شرایط جدید وفق دهند.

شوشتری افزود: در سال 87 قیمت تمام شده بهای بلیت 158 تومان بوده است که این مقدار در سال 88 به 200 تومان رسید، از طرف دیگر اگر شهرداری مشهد یارانه‌ها را افزایش دهد بهای بلیت افزایش پیدا نخواهد کرد.