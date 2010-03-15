10مصوبه جدید کمیسیون تلفیق درباره بودجه 89 در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز دوشنبه مجلس که به بررسی ماده واحده بودجه سال 1389 اختصاص دارد نمایندگان نتیجه بررسی های کمیسیون تلفیق را درباره موارد ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون به رای خواهند گذاشت.

موارد بررسی شده در کمیسیون تلفیق که به امضای رضا عبداللهی رئیس این کمیسیون رسیده است، صبح امروز در 10 ماده در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

البته برخی از نمایندگان به عملکرد کمیسیون تلفیق در ارتباط با موارد ارجاعی از سوی رئیس مجلس به این کمیسیون اعتراضاتی داشتند که طی تذکراتی آن را اعلام نمودند.

علی اکبر آقایی نماینده سلماس یکی از معترضان به این موارد بود که درتذکری آیین ‌نامه‌ای از چندین برابر شدن بودجه برخی طرح‌ها انتقاد و اعلام کرد که هیچ ضرورتی نداشت کمیسیون تلفیق به این شکل بررسی نماید و حتی برخی مواردی که پیش از این در مجلس شورای اسلامی رد شده بود یا ردیف آن مشخص نبود را با چند برابر شدن بودجه آن دوباره در صحن علنی مطرح کند.

غلامرضا اسداللهی نماینده تربت جام نیز از عملکرد کمیسیون تلفیق در این رابطه انتقاد کرد و اظهار داشت: علیرغم اینکه 35 نفر در کمیسیون حاضر بودند، برخی موارد با رای 17 به 18 از سوی آقای ابوترابی تایید شد و به عنوان مصوبه کمیسیون امروز در صحن علنی مطرح می‌شود. نباید به این شکل در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق عمل شود.

ونایی از دیگر نمایندگانی بود که به برخی از 8 بند مصوبات کمیسیون تلفیق اعتراض داشت و خطاب به علی لاریجانی گفت: بهتر است در این گونه موارد کمیسیون تلفیق به نظر نمایندگان محترم نیز احترام بگذارد ، چرا که برخی از موارد آورده شده به عنوان مصوبات این کمیسیون پیش از این در صحن علنی مجلس با رای نمایندگان مورد پذیرش قرار نگرفته است.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر ونایی، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و اظهار داشت: اگر چنین موردی باشد آقای رضایی موظف است بندهایی که پیش از این از سوی نمایندگان رد شده و احیاناً مجدداً توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده است را حذف نماید.