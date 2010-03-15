"پرسه" مرتضی احمدی در تهران قدیم

به گزارش خبرنگار مهر، این پیشکسوت عرصه بازیگری و رادیو در کتاب "پرسه" با زبان روایتی خاص خودش خاطراتی از زادگاهش را آورده است.

به گفته وی این کتاب اثری تحقیقی - فرهنگی است که در ابتدای آن قصه‌ای مختصر نوشته شده و سپس درباره تهرانیها صحبت کرده ‌است. احمدی در گفتگویی گفته است: مثلاً در گذشته در تهران آدم‌هایی بودند که در کوچه‌ها رها بودند اینها کی بودند؟ بعضی‌هاشان‌کمبود روانی داشتند اما مردم نمی‌دانستند مثلا می‌گفتند جن‌زده هستند. کتاب درباره همه این آدم‌هاست.

وی عنوان کرده است : در "پرسه" راوی شخصی مانند خودم است که هر چه را درباره آدم‌ها، شهر تهران، محله‌های تهران می‌داند شروع می‌کند به گفتن.شروع می‌کند به پرسه‌زدن در کوچه‌های تهران، درباره آداب و رسوم ‌تهران در ماه رمضان و محرم و صفر می‌گوید می‌رسد به شب جمعه آخر سال، می‌رسد به چهارشنبه سوری و نوروز. همه اینها را من آنجا گفته‌ام و تا آنجا که حافظه‌ام یاری کرده فکر نمی‌کنم چیزی را از قلم انداخته باشم.

کتاب "پرسه" در 143 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3هزار تومان توسط نشر هیلا منتشر شده است.

"چند داستان کوتاه" عنوان کتابی شامل چندین داستان کوتاه از نویسندگان مطرح جهان از جمله چخوف، ارنست همینگوی، ایشی گورو، ماکز و ... است که به تازگی با ترجمه شادمان شکروی در 230 صفحه و در شمارگان 1100 نسخه توسط همین ناشر عرضه شده است.

در این کتاب مترجم در کنار ترجمه آثار منتخب به نقد و تحلیل این داستانها نیز پرداخته تا خوانندگان آشنایی بیشتری با فضای این آثار و جایگاه آنها در کارنامه ادبی نویسنده پیدا کند.

نشر هیلا همچنین به تازگی مجموعه داستان "عبور معطر" نوشته نارسیس زهره نسب را هم منتشر کرده است. در این کتاب 20 داستان کوتاه روایت شده است. "عبور معطر" در 1100 نسخه به قیمت 2000 تومان عرضه شده است.