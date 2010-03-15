  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

آمریکا برای ساخت مرکز ضد تروریسم به قرقیزستان کمک می کند

آمریکا برای ساخت مرکز ضد تروریسم به قرقیزستان کمک می کند

فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه به قرقیزستان وعده داده است که ایالات متحده به این کشور برای ساخت یک مرکزی مبارزه با تروریسم در شهر باتکن کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مستقل"جرجین دیلی" چاپ گرجستان گزارش می دهد که دیوید پتریوس در جریان دیدار اخیر خود از بیشکک در 10 مارس این وعده را به مقام های بیشکک داده است.

دولت آمریکا قول داده تا 5.5 میلیون دلار برای ساخت این مرکز که قرار است اول سال آینده آغاز شود اختصاص دهد.

گفته می شود که برخی از رهبران نظامی مهم قرقیزستان این مرکز را به عنوان یک تشکیلات بازدارنده در برابر حملات احتمالی آتی از سوی ازبکستان می دانند.

این رسانه گزارش می دهد که مرکز باتکن تحت نظات "برنامه بین المللی آموزش نظامی بین المللی" اقدام خواهد کرد.

قورمان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در این باره می گوید، بیشتری چالش های امنیتی از افغانستان سرچشمه می گیرد و دولت وی نیاز به آمادگی بهتر برای مقاومت در برابر تروریسم دارد.

کد مطلب 1051966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها