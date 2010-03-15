آمریکا برای ساخت مرکز ضد تروریسم به قرقیزستان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مستقل"جرجین دیلی" چاپ گرجستان گزارش می دهد که دیوید پتریوس در جریان دیدار اخیر خود از بیشکک در 10 مارس این وعده را به مقام های بیشکک داده است.

دولت آمریکا قول داده تا 5.5 میلیون دلار برای ساخت این مرکز که قرار است اول سال آینده آغاز شود اختصاص دهد.

گفته می شود که برخی از رهبران نظامی مهم قرقیزستان این مرکز را به عنوان یک تشکیلات بازدارنده در برابر حملات احتمالی آتی از سوی ازبکستان می دانند.

این رسانه گزارش می دهد که مرکز باتکن تحت نظات "برنامه بین المللی آموزش نظامی بین المللی" اقدام خواهد کرد.

قورمان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در این باره می گوید، بیشتری چالش های امنیتی از افغانستان سرچشمه می گیرد و دولت وی نیاز به آمادگی بهتر برای مقاومت در برابر تروریسم دارد.