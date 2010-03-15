به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این مرکز، محلی را برای ملاقات اعضای جامعه اسلامی شهر کورنوال فراهم می کند.

کار این مرکز دربرگیرنده برنامه های آموزشی از جلمه آموزش دینی و برگزاری کلاسهای زبان است و فضایی را برای اقامه نماز جمعه مسلمانان در نظر گرفته است.

درید رفیعی یکی از مسئولان این مرکز اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدمات این مرکز در آینده افزایش یابد و بتوان در سطوح بیشتری پاسخگوی نیاز مسلمانان بود.

وی گفت: آموزش بخش مهمی از فعالیتهای این مرکز را تشکیل می دهند و این آموزش تنها به امور دینی محدود نمی شود. کودکانی برای آموزش زبان و اسلام به این مرکز مراجعه خواهند کرد و ما آموزش لازم را برای آنها فراهم می کنیم.



وی افزود: این مرکز امیدوار است بتواند موضوعات آموزشی دیگری چون فناوری اطلاعات ارائه کند تا مسلمانان از آن بهره مند شوند.

