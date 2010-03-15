مجلس دولت را ملزم به ارائه بودجه در موعد مقرر کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عباسپور تهرانی در تذکر آیین نامه ای در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس اظهار داشت: دولت موظف بوده که در 15 آذرماه نسبت به ارایه لایحه بودجه سال 89 به مجلس عمل کند اما متاسفانه همانطور که شاهد بودیم بودجه را بسیار دیر به مجلس ارایه کرد و باعث این فشردگی در کار کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم شد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در زمان ارایه لایحه بودجه افزود: همین کشورهایی که به دیگران ظلم می‌کنند و آزادی دیگران را سلب می‌نمایند و ما هر روز از رفتارشان انتقاد می‌کنیم ، بودجه سال آینده‌شان از ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوانند در ارتباط با پروژه‌های مهمی که در دست دارند به خوبی تصمیم گیری کنند ، ما هم باید در این رابطه مصمم باشیم که بتوانیم در ارتباط با پروژه‌های مهم تصمیم خوبی اتخاذ کنیم بنابراین از رئیس محترم مجلس می خواهم دولت را در این زمینه موظف به عمل به قانون کند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت در موعد مقرر بودجه را به مجلس تقدیم نماید قطعاً نمایندگان با این فشردگی به بررسی بودجه نمی‌پردازند و انتقادات فعلی هم از کمیسیون تلفیق مطرح نمی‌شود .

