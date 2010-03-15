755 هزار هکتار از وسعت خراسان رضوی در معرض فرسایش بادی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن تقوایی صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یک میلیون هکتار وسعت جنگلهای طبیعی استان از جمله، ارس، بادامشک، بنه و پسته شش میلیون و 500 هزار هکتار وسعت مراتع، پنج میلیون و 500 هزار هکتار نیز وسعت مناطق بیابانی استان است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه های مختلف و مردم در امر حفاظت و تقویت و توسعه عرصه های طبیعی از جمله جنگل ها افزود: تنها دستگاهی که تا کنون در امر احیا منابع طبیعی با ما مشارکت داشته آستان قدس رضوی است که کار بسیار خوبی در منطقه سرخس برای کنترل شن های روان انجام داد.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون اصله نهال طی هفته درختکاری در سطح شهرستانهای استان، دستگاه های اداری و خصوصی توزیع شد گفت: این نهالها از نوع چوب ده و جنگلی است که عموما برای ایجاد فضای سبز و غنی سازی جنگلهای طبیعی استان استفاده شده است.

تقوایی خاطر نشان کرد: از این میان هم تعدادی نهالهای گونه ارزشمند ارس است که برای غنی کردن جنگلهای ارس استفاده شده است.