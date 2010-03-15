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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

عجم:

نوروز بهترین فرصت برای معرفی قابلیتهای گردشگری به مردم است

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: ایام نوروز فرصت مناسبی است تا ظرفیت و پتانسیلهای فرهنگی، گردشگری، صنعتی و طبیعی این استان را به گردشگران و مسافران نوروزی که از این شهر عبور می کنند، معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان قزوین اظهار داشت: این استان به علت موقعیت مناسب جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی  پتانسیلها و استعداد های بالایی دارد که بسیاری از آنها هنوز ناشناخته مانده است.

وی افزود: فضای حاکم بر رفتار مدیران در این ایام نیز باید به گونه ای باشد که این ظرفیت های بالقوه استان قزوین به خوبی به مردم کشور و گردشگران و مسافران نوروزی شناسانده شود.
 
استاندار قزوین فراهم کردن شرایط و بسترهای لازم درایام نوروز، رفع کاستی های موجود، جلوگیری از حفاری ها توسط شهرداری و دستگاه های ذیربط و تامین امنیت و حفاظت از اموال و نوامیس مردم توسط نیروی انتظامی را مورد تاکید قرارداد و اظهار داشت: باید هماهنگی های لازم در این ایام بین دستگاه های مختلف برقرار باشد تا استان در ایام نوروز با مشکل خاصی مواجه نشود.
 
وی به بار ترافیکی محورهای مواصلاتی استان در ایام نوروزهم اشاره و تصریح کرد: با توجه به بهره برداری از آزاد راه قزوین، رشت قبل از شروع سفرهای نوروزی تا حدود زیادی این بار ترافیکی کنترل خواهد شد.
 
عجم بر تمهیدات لازم برای تامین سوخت خودروها در این ایام نیز تاکید و خاطرنشان کرد: ستاد حوادث غیر مترقبه و پزشکی قانونی استان نیز باید خود را برای مقابله با حوادث احتمالی در ایام آماده کند.
 
در ادامه این جلسه فرمانداران شهرستانهای استان نیز گزارشی از روند تشکیل ستاد های نوروزی و آمادگی خود را برای برگزاری این ایام ارائه کردند.
 
کد مطلب 1051973

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