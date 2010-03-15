ناشران جهان اسلام برای دفاع از اسلام تلاش بیشتری به خرج دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که دنیای استکبار تمام تلاش خود را برای نشان دادن یک چهره نامطلوب از اسلام به کار می‌برد اتحاد ناشران جهان اسلام و چاپ آثار برجسته اندیشمندان اسلامی جهت خنثی کردن این توطئه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: ناشران جهان اسلام باید برای مقابله با چاپ کتب تفرقه‌آمیز، به ارتقا، تجهیز و بالا بردن سطح کیفیت نشر در جهان اسلام و دفاع از چهره نورانی پیامبر اکرم و دین مبین اسلام همت گمارند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: برگزاری این اجلاس علاوه بر آنکه بسترساز اتحاد بین ناشران جهان اسلام می‌شودمی‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح تعاملات ناشران ایرانی نیز باشد.

نماینده نیشابور ادامه داد: لازم است اتحادیه‌ ناشران جهان اسلام شکل بگیرد تا همفکریها و همدلیها برای ارتقای سطح حوزه چاپ و نشر در جهان اسلام بیشتر شود.

وی گفت: گردهمایی تهران علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز رقابتی جدی در بین ناشران جهان اسلام باشد شرایطی را به وجود می‌آورد که این ناشران بتوانند خود را برای نشر آثار اسلامی در کنار سایر رقبایشان در جهان اسلام آماده کنند.

حسینی با تأکید بر اینکه رسیدن به یک چشم‌انداز مطلوب در حوزه چاپ و نشر جهان اسلام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است یادآور شد: این اجلاس می‌تواند زمینه همفکری و همیاری بیشتر ناشران جهان اسلام را فراهم کند.

وی افزود: ناشران ایرانی برای ارتقای کار خود چاره‌ای جز تعامل با همتایانشان در عرصه‌های بین‌المللی ندارند و اگر می‌خواهند در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند و در حد فرهنگ غنی ایران حرکت کنند باید تعاملات، همفکری و هم‌اندیشیهای بسیار زیادی با ناشران خارجی به ویژه در سطح جهان اسلام داشته باشند.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام اردیبهشت‌ماه سال 1389 همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.

