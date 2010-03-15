به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه شامل بخشهایی چون نان؛ دیروز، امروز، فردا، انواع نان صنعتی، مراحل تولید نان به روش صنعتی، نان؛ فقط نان سنگک، مشکلات بهداشتی نان های سنتی، ضایعات نان؛ چرا؟ است .

تصاویر زیبا و دیدنی و مصاحبه تخصصی با مهندس علی ظفر کارشناس ارشد تغذیه و مدیر تحقیق و توسعه شرکت نان آوران در خصوص مراحل تولید نان های صنعتی و مشکلات مربوطه از دیگر بخشهای این ویژه نامه است .



در بخشی از این ویژه نامه، به شرح تاریخچه تولید نان در کشور و علت وجود ضایعات بالای نان های سنتی و مزایای جایگزین نمودن نان های صنعتی به جای نان های سنتی پرداخته است.



علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت تبیان به آدرس اینترنتی http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=116756 مراجعه کنند.



