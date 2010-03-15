حوزه آبخیز گلستان به مدیریت جامع نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه صبح دوشنبه در سمینار نقس و استراحت جنگل در جنگلهای شمال در دانشگاه منابع طبیعی گرگان افزود: هم اکنون مدیریت جامع حوزه آبخیز چهل چای استان با مشارکت دانشکده مرتع وآبخیزداری دانشگاه منابع طبیعی گرگان در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: وضعیت توپوگرافی استان و تشدید مخاطرات طبیعی دراستان اعم از سیل، آتش‌سوزی، طوفان، یخبندان و ..، لزوم توجه بیش از بیش به بخش منابع طبیعی را ضرروی می سازند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزاری گلستان به ذکرتهدیدات و بحرانهای اقلیمی تهدید کننده منابع طبیعی بویژه روند رو به رشد اثرات گلخانه‌ای وگرمایشی زمین اشاره و خاطرنشان کرد: رشد جمعت، تامین نیازهای آنها، کمبود آب (بحران آب) و بحران اقلیمی را 3 مشکل بزرگ بشراست.

خواجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر " منابع طبیعی یک مساله تجملاتی نیست بلکه یک موضوع حیاطی است" اشاره کرد و گفت: همه باید در حفظ منابع طبیعی کوشا باشیم.

450 هزار هکتار جنگل در گلستان وجود دارد.