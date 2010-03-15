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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

حسینی "امیر ارسلان" را پائیز 89 روی صحنه می‌برد

حسینی "امیر ارسلان" را پائیز 89 روی صحنه می‌برد

محسن حسینی قصد دارد نمایش"امیر ارسلان" را بعد از سالها، پائیز 89 اجرا کند.

حسینی دراین‌باره به خبرنگارمهر گفت: خوشبختانه بعد از مدتها تلاش برای روی صحنه بردن نمایش "امیر ارسلان" با صحبتهایی که با آقای اتابک نادری مدیر تالار سنگلج صورت گرفته، ایشان قول مساعد داده اند که پائیز 89 این نمایش را در سنگلج اجرا شود.

وی افزود: من بیشتر مایلم که همزمان با سالروز 45 سالگی این تالار "امیر ارسلان" را اجرا کنم امیدوارم که این اتفاق بیفتد. اواسط تابستان تمرین گروه نمایشی آغاز می‌شود ودوماه بعد  ، در مهرماه قرار است که"امیر ارسلان" روی صحنه برود.

محسن حسینی نیمه دوم سال جاری به عنوان بازیگر درمجموعه تلویزیونی "گاو صندوق" به کارگردانی مازیار میری حضور داشت.

کد مطلب 1051982

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