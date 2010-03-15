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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

شرایط معافیت مالیاتى انجمن هاى علمى مشخص شد

شرایط معافیت مالیاتى انجمن هاى علمى مشخص شد

شرایط معافیت مالیاتی انجمن های علمی از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیسیون انجمن های علمی ایران، کلیه انجمن هاى علمى وفق بند ى  و تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شوراى اسلامى، معاف از مالیات هستند که شرایط این معافیت در سال 1388 مشخص شد.

بنابراین گزارش، یکی از شروط استفاده از معافیت مالیاتی مذکور، اخذ و پلمپ کردن دفاتر مالیاتی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است که با توجه به رو به اتمام بودن سال مالی 1388 و ضرورت اخذ و پلمپ دفاتر سال مالی 1389 قبل از پایان سال، انجمن های علمی باید با داشتن این شرایط نسبت به معافیت مالیاتی خود اقدام کنند. 

کد مطلب 1051983

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