  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

دانشجویان فعال جشنواره ملی قرآن دانشجویی تقدیر می شوند

دانشجویان فعال جشنواره ملی قرآن دانشجویی تقدیر می شوند

دانشجویان فعال در حوزه های پژوهش، رشته های ادبی و هنری و بخش ویژه طرح و نماد در بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور مورد تقدیر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور همزمان با ربع قرن فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود و با توجه به همزمانی این جشنواره با هزار و چهارصدمین سال نزول قرآن کریم (به تاریخ شمسی)، دبیرخانه جشنواره از تلاش‌های دانشجویان در عرصه فعالیت‌های قرآنی تجلیل می کند.

دانشجویان می‌توانند آثار خود را بر اسـاس شرایط اعلام شده در حوزه های پژوهش، رشته های ادبی و هنری و بخش ویژه طرح تا 25 خرداد ماه سال 89 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دانشجویان در حوزه پژوهش می توانند آثار خود در بخشهای مقاله، پایان نامه و نشریه، در حوزه رشته های ادبی و هنری در بخشهای خوشنویسی، طراحی پوستر، نقاشی، فیلمنامه، عکاسی و نماآهنگ و در حوزه بخش ویژه به صورت طراحی نماد جشنواره و ایده ارائه کنند.

نفرات برگزیده رشته‌های مختلف ضمن معرفی در جشنواره، جوایزی از جمله کمک هزینه سفرهای زیارتی، عمره و سکه بهار آزادی و ... دریافت می کنند بیست ‌و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

کد مطلب 1051987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها