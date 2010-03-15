دانشجویان فعال جشنواره ملی قرآن دانشجویی تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور همزمان با ربع قرن فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود و با توجه به همزمانی این جشنواره با هزار و چهارصدمین سال نزول قرآن کریم (به تاریخ شمسی)، دبیرخانه جشنواره از تلاش‌های دانشجویان در عرصه فعالیت‌های قرآنی تجلیل می کند.

دانشجویان می‌توانند آثار خود را بر اسـاس شرایط اعلام شده در حوزه های پژوهش، رشته های ادبی و هنری و بخش ویژه طرح تا 25 خرداد ماه سال 89 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دانشجویان در حوزه پژوهش می توانند آثار خود در بخشهای مقاله، پایان نامه و نشریه، در حوزه رشته های ادبی و هنری در بخشهای خوشنویسی، طراحی پوستر، نقاشی، فیلمنامه، عکاسی و نماآهنگ و در حوزه بخش ویژه به صورت طراحی نماد جشنواره و ایده ارائه کنند.

نفرات برگزیده رشته‌های مختلف ضمن معرفی در جشنواره، جوایزی از جمله کمک هزینه سفرهای زیارتی، عمره و سکه بهار آزادی و ... دریافت می کنند بیست ‌و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور سال 89 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.