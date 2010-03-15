معرفی 11 فیلم آخرین سه شنبه سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "مسابقه" به کارگردانی پل اندرسون محصول 2008 آلمان، انگلستان و آمریکا سه‌شنبه 25 اسفندماه ساعت 17 از شبکه یک پخش می‌شود.. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در سال 2012 ، اوضاع اقتصادی آمریکا به شدت در هم ریخته، جرم و جنایت گسترش زیادی پیدا کرده است، به همین دلیل زندان‌ها از مجرمین پر شده است. عده ای از افراد سودجو، زندان‌های خصوصی دایر کرده‌اند و زندان‌های خطرناک را در آنجا نگهداری می‌کنند.

فیلم سینمایی "عصر یخبندان 3" 25 اسفند ماه ساعت 16:10 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول 2009 آمریکا است که به کارگردانی کارلوس سالدانا ساخته شده و داستان درباره دایناسورها است.

فیلم سینمایی "آسترو" محصول 2009 هنگ‌کنگ، آمریکا و ژاپن است که 25 اسفندماه ساعت 17:35 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی دیوید بورس ساخته شده و داستان درباره دو نفر است که دو منبع انرژی به نام‌های هسته آبی و قرمز را پیدا می‌کنند. در فیلم "آسترو" کریستین بل و نیکلاس کیج بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "پرواز" به کارگردانی پیتر داکتر 25 اسفندماه ساعت 19:10 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره زوج جوانی است که سعی می‌کنند پول‌های خود را جمع کنند تا به آمریکای جنوبی بروند.

فیلم سینمایی "فرود" 25 اسفندماه ساعت 23:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی آرمانت ماسترویانی و نقش‌آفرینی آنتونی میکاییل هال و امی هادسون ساخته شده وداستان درباره یک مامور پلیس است که به عنوان عضو مذاکره کننده در ماموریت‌ها حضور دارد.

فیلم سنیمایی "نقطه انهدام" محصول 2007 کانادا 25 اسفندماه ساعت 15:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی جیسون بورک و بازی جیسون پریستلی، گاروین سانفورد و ... ساخته شده و داستان درباره دانشمندی است که یک دستگاه سفر به زمان را اختراع می‌کند.

فیلم سینمایی "نابودگر 4" 25 اسفندماه ساعت 21 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مگ گینتی و بازی کریستین بل، سام ورتینگتون و ... ساخته شده و داستان درباره یک جنایتکار به نام رایت است که مبتلا به سرطان لاعلاج است.

فیلم سینمایی "شکارچیان ذهن" 25 اسفندماه ساعت 15:45 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی ری هارلین سال 2002 ساخته شد و داستان درباره یک تیم حرفه‌ای از افسران جوان است که برای آموزش‌های بیشتر و یک رقابت نظامی به یک جزیره منتقل می‌شوند.

فیلم سینمایی "منطقه 9" 25 اسفندماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم را نیل بلوم کمپ به مدت 112 دقیقه در ژانر علمی، تخیلی، اکشن و درام ساخت و در آن شارلتو کوپلی، جیسون کوپ، ناتالی بولت و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "ناحیه 9" آمده است: موجودات بیگانه 28 سال قبل به منطقه‌ای در آفریقای جنوبی آمده‌اند و اکنون این مکان را به عنوان قرنطینه‌ای برای فعالیت‌های خود در آورده‌اند و همه جا اخطارهای "هیچ بشری نزدیک نشود" را نصب کرده‌اند. موجوداتی با قدرتی فوق العاده که هر انسانی به آنها نزدیک شود را از پای در می‌آورند. تمام حملات انسانها بی‌نتیجه مانده و حالا تنها یک مرد با نام ویکوس ون می‌تواند سلاح مقابله با آنها را فعال کند…

فیلم سینمایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" 25 اسفندماه ساعت 19 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول 2008 به کارگردانی استیون اسپیلبرگ است که سال 2008 ساخته شد. در این فیلم هریسون فورد و ... بازی کردند و داستان درباره ایندیانا جونز است که اکنون به سن پیری رسیده و همراه دوست قدیمی‌اش گرفتار یک گروه تبهکاری شده است.