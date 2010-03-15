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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

موانع فراروی توسعه تعاونیهای گلستان باید رفع شود

موانع فراروی توسعه تعاونیهای گلستان باید رفع شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان گفت: گسترش تعاون در جامعه افزایش مالکیت عمومی را به دنبال دارد و باید موانع فراروی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری صبح دوشنبه در بازدید از تعاونیهای آزادشهر و رامیان افزود: تجمیع سرمایه های خرد مردم از طریق تشکیل تعاونی امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: گسترش تعاون درجامعه افزایش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
 
وی خاطرنشان کرد: باتوسعه تعاونی ها در جامعه می توان به سهم دو درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی رسید.
 
بصیری با اشاره به وجود نیروی کار ، تخصص و منابع طبیعی کافی در کشور یادآور شد: باید با آماده کردن زیر بنای تولید و توسعه و افزایش ثروت درجامعه از نیروی بالقوه موجود استفاده کرد.
 
هشت هزار شرکت تعاونی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1051989

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