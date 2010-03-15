نبود تجربه کافی باعث شکست ارتعاشات صنعتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نقدی پس از باخت 3 بر 1 مقابل خراسان رضوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان ما در این دیدار سعی و تلاش فراوانی را انجام دادند و پس از ناکامی در ستهای اول و دوم توانستند بازی نسبتا مطلوبی را به نمایش بگذارند.

سرمربی تیم ارتعاشات صنعتی ایران گفت: اگر روحیه ای که در ست سوم و چهارم به سراغ بازیکنان ما آمد، پیش از آن تزریق می شد بدون شک نتیجه بازی تغییر می کرد اما بازیکنان ما زمانی به خودشان آمدند که امتیازات بسیاری را از دست داده بودند.

نقدی با بیان اینکه ارتعاشات به فکر مرحله حذفی لیگ والیبال نیست و فقط برای بقا در لیگ برتر تلاش می کند، خاطرنشان کرد: بنده از نیم فصل دوم بعنوان سرمربی این تیم انتخاب شدم و بر همین اساس هیچ دخالتی در شکل گیری ساختار بازیکنان نداشته ام اما مطمئن باشید که به امید خدا ارتعاشات صنعتی در لیگ باقی خواهد ماند.

سرمربی تیم ارتعاشات ادامه داد: همین که بتوانیم خودمان را از زمره تیمهای سقوط کننده جدا کنیم کافی است و حضور در مرحله حذفی بسیار مشکل است چرا که دیدارهای سختی را در پیش داریم.

دیدار تیمهای هیئت والیبال خراسان رضوی و ارتعاشات صنعتی ایران از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور در سالن مهران مشهد مقدس برگزار شد که با حساب سه بر یک به سود میزبان به پایان رسید.