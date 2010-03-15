30 کرسی تلاوت در مدت یکسال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمد زاده مدیر رادیو قرآن با اشاره به فعالیت مهم و ویژه رادیو قرآن در امرکرسی تلاوت آن را با داشتن وحدت رویه ای از نظر تبلیغ و انعکاس و پوشش بسیار مثمرثمر دانست.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل جلسات تلاوت، برگزاری کرسی تلاوت را یک عامل مهم در این زمینه دانست وگفت: اجرای یک چنین برنامه هایی از سوی رادیو قرآن و مراکز مختلف قرآنی از جمله مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی با تعامل متقابل با این شبکه و دیگر بخش های متولی این امر در درجه اول به عنوان یکی از ملاکهای اعزام قاریان می تواند عاملی باشد برای گسترده کردن فضای قرائت حرفه ای تلاوت.

حجت الاسلام حمید محمدی رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی نیز گفت: شبکه های تلویزیونی می توانند به عنوان رسانه بصری گسترده با پوشش فعالیتهای قرآنی ندای قرآن را به عنوان موسیقی دلنشین برذهن و فکر افراد انتقال دهند تا مخاطبان با گرایش به سمت و سوی قرآن خوانی صحیح تحولی را در زندگی خود اجراء داشته باشند.



وی درخصوص کرسی تلاوت به عنوان یک فعالیت قرآنی گسترده افزود: کرسی تلاوت به عنوان محور ارتباط و تعامل محمل خوبی است که با ظرفیت ملی بخش های سازمان تبلیقات اسلامی، سازمان صدا و سیما و نیز سازمان اوقاف و امورخیریه به نحو مطلوب با برنامه ریزی وتجمیع مجامع قاریان در سطح استانی شناخته شود.



محمدی تشکیل 30 کرسی تلاوت در استان های مختلف درطول یک سال را توانایی بخش های عنوان شده خواند و گفت: این امر با پخش زنده کرسی تلاوت از شبکه های استانی و تبلیغ گسترده آن بویژه از سوی رادیو قرآن می تواند نقطه خوبی برای بروز رقابت های مثبت قرآنی درکشور باشد و دراین میان دارالقرآن کریم به عنوان یکی از بخش های مهم و اثرگزار باید حضورجدی در این عرصه داشته باشد.



