داروهای مشتق از پلاسما را در داخل کشور تولید می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن ابوالقاسمی پیش ازظهر دوشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر دولت حمایتهای موثری از سازمان انتقال خون انجام داد و اعتبارات این سازمان از سال 1384 تاکنون تا چند برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته و همچنین در زمینه ورود تجهیزات و تکنولوژیهای نوین نیز فعالیتهای قابل توجهی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: یک سوم از یارانه دارویی کشور برای تولید داروهای مشتق از پلاسما هزینه میشود و در حال حاضر بین 50 تا 100 درصد این نوع داروها نیز در داخل تولید میشود که بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم تمامی داورهای مشتق از پلاسما را در داخل تولید و تامین کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور نصریح کرد: از سال 1385 سازمان انتقال خون ایران ارسال پلاسما به کشورهای اروپایی برای تولید فرآوردههای مشتق از پلاسمای خون را آغاز کرد که این کار دستاوردهای زیادی داشت و اکنون پلاسمای ایرانی به عنوان یک فرآورده باکیفیت در دنیا شناخته شده است.
عجم افزود: حمایت از فعالیتهای پایگاه انتقال خون استان را وظیفه خود می دانیم و تلاش خواهیم کرد تا جایگاه آن را ارتقا بخشیم.
استاندار تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در صورت بازنگری در سیاستها و برنامههای خود به منظور حمایت از بخش خصوصی و فعالان حوزه درمان و سلامت می تواند موجب افزایش دلگرمی و اطمینان بیشتر در ارائه خدمات در این عرصه شود.
در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات وحید بزرگی رئیس سابق، سیامک اسدی به عنوان رئیس جدید پایگاه انتقال خون استان قزوین معرفی شد.
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