فرشته حاج‌حسینی عروس عبدالحسین حائری در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با مراقبت‌هایی که در بیمارستان کسری از وی صورت گرفت، وضعیت جسمانی‌ا‌ش بهتر شد و پزشکان گفته‌اند فردا از بیمارستان مرخص می‌شود.

وی در عین حال افزود: پزشکان تاکید کرده‌اند که وی حتماً می‌بایست داروهای تجویزی را تا پایان دوران نقاهت مصرف کند.

این استاد حوزه نسخ خطی چندی پیش و پس از پشت سر گذاشتن یک دوره نقاهت طولانی‌مدت برای آغاز پنجاه و هشتمین سال فعالیت خود به کتابخانه مجلس بازگشته بود اما با عود کردن بیماری‌اش خانه‌نشین شد و پس از مدتی اواسط هفته گذشته دوباره در بیمارستان کسری تهران بستری شد.

این استاد نسخه‌شناسى و کتابشناسى سال گذشته برای سومین بار طى چند سال اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.



استاد حائرى بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانة مجلس بوده است.



وی از نوادگان دخترى آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم و از فهرستنگاران برجسته نسخ خطى کشور است که بیشترین مجلدات فهارس نسخ خطى کتابخانه مجلس را تألیف یا بازنویسى کرده و طى دهه‌هاى اخیر نسخ خطى نابی را براى این کتابخانه خریدارى کرده است. حائری صاحب نظریه "بازنویسى تاریخ علم بر اساس بازنویسى فهارس نسخ خطى" نیز هست که جایزه‌ای جهانی را برای وی به ارمغان آورد.



