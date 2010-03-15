  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

ارائه اطلاعات غلط از نرخ اقامت در هتلها علت استفاده از منازل شخصی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: علت استقبال مسافران از منازل شخصی در مشهد ارائه اطلاعات غلط از نرخ اقامت در هتلها است.

جعفر عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر پذیرش جهت اقامت در منازل شخصی ساماندهی شده بدون مقررات و اصول قانونی حاکم بر واحدهای اقامتی است. 

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به روند صعودی فعالیت زوارکش ها و منازل شخصی در مشهد، گفت: علت استقبال مسافران از منازل شخصی ارائه اطلاعات غلط از نرخ اقامت در هتلها است. 

وی خاطرنشان کرد: تمام مشکلات و آسیبهای موجود به واسطه فعالیت این منازل شخصی و زوارکش ها در مشهد است و باید برای ارتقاء خدمت به زائران و مسافران تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود.
 
عطار گفت: حتی منازل شخصی ساماندهی شده فاقد قوانین و اصول لازم برای پذیرایی از مسافران هستند.
کد مطلب 1051999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها