ارائه اطلاعات غلط از نرخ اقامت در هتلها علت استفاده از منازل شخصی است

جعفر عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر پذیرش جهت اقامت در منازل شخصی ساماندهی شده بدون مقررات و اصول قانونی حاکم بر واحدهای اقامتی است.

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به روند صعودی فعالیت زوارکش ها و منازل شخصی در مشهد، گفت: علت استقبال مسافران از منازل شخصی ارائه اطلاعات غلط از نرخ اقامت در هتلها است.



وی خاطرنشان کرد: تمام مشکلات و آسیبهای موجود به واسطه فعالیت این منازل شخصی و زوارکش ها در مشهد است و باید برای ارتقاء خدمت به زائران و مسافران تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود.

عطار گفت: حتی منازل شخصی ساماندهی شده فاقد قوانین و اصول لازم برای پذیرایی از مسافران هستند.