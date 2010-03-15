تعاونیهای راکد و غیرفعال گلستان شناسایی شدند

حمزه گرایلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به دنبال برنامه های نظارتی سال 88 طی برگزاری جلسات متعدد با ادارات تعاون شهرستانهای استان درخصوص اینگونه تعاونی ها تصمیم گیری شد.

وی با اشاره به برنامه های نظارتی این معاونت در سال 89 خاطرنشان کرد: درسال آینده تعاونی های غیرفعال در صورت عدم امکان احیاء مجدد، منحل خواهند شد.

گرایلو از شناسایی تعاونیهای راکد و غیرفعال خبر داد و گفت: این تعاونی ها به اداره ثبت و اسناد و بانک های عامل شهرستانها معرفی خواهند شد تا اقدامات قانونی درقبال آنان انجام گیرد.

سرپرست معاونت نظارت و ارزیابی اداره کل تعاون گلستان بیان داشت: در حال حاضر یک میلیون و 315 هزار و 231 نفر در تعاونی های استان عضو هستند.

وی عنوان کرد: این تعداد در هشت هزار و 133 شرکت تعاونی عضویت دارند و تاکنون تعاونی های استان برای 34 هزار و 602 نفر شغل ایجاد کرده اند.